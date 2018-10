Ladri nella notte ad Antessano di Baronissi: "devastano" tabacchi, ma non rubano nulla

Malviventi in azione, nella notte appena trascorsa, ad Antessano di Baronissi: ignoti si sono introdotti in un tabacchi in via Tommaso San Severino, devastando il locale, ma non rubando nulla.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili che hanno procurato non pochi danni al locale, come riporta Zerottonove. Preziose, come sempre, potranno essere le telecamere di videosorveglianza.