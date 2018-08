Rapina in una ricevitoria-tabacchi di Battipaglia: due arresti

Sono stati arrestati il 31 luglio, O.R., 19enne di origine ucraina ma residente a Pellezzano e S.D.P., 21enne brasiliano e abitante di Capaccio. Il provvedimento eseguito dagli agenti del Commissariato di Battipaglia, è stato emesso dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.

Le accuse

I poliziotti, infatti, hanno accertato che i due giovani sono gli autori della rapina aggravata messa a segno il 7 aprile in una ricevitoria-tabacchi di Battipaglia. I malviventi per quel colpo usarono una Fiat 600, rubata ad Agropoli ed erano già stati arrestati in primavera per un'altra rapina.