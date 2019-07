Rapina al tabacchi di piazza Portanova: bottino da 1000 euro, si indaga

Rapina al tabacchi di piazza Portanova, a Salerno, oggi, intorno alle 13. Di mille euro il bottino: un uomo, con il volto parzialmente coperto ed armato, ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale, rubando l'incasso della giornata.

Le indagini

Preziose, per le indagini della Polizia, potrebbero essere le immagini del sistema di videosorveglianza. Accertamenti in corso, dunque, per risalire all'identità del responsabile.