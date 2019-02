Rapina a mano armata al tabacchi di via Conforti, il titolare: "Non ho paura"

Ancora sotto choc, l'intera zona Vestuti, per quanto accaduto ad Elio Buono, il titolare del tabacchi di via Conforti che nella serata di venerdì è stato vittima di una rapina a mano armata. Intorno alle 20, due malviventi armati di pistola e casco integrale hanno fatto irruzione nel suo esercizio commerciale, per rubare l’incasso. L’uomo, nonostante lo spavento, avrebbe tentato di far ragionare i due malviventi che – per tutta risposta – lo hanno colpito con il calcio della pistola, per poi prendere il denaro e far perdere le proprie tracce, fuggendo a bordo della moto.

Parla la vittima

Il malcapitato commercianto ha detto: "Poteva andarmi peggio, ho rimediato 12 punti di sutura al volto. Devo ringraziare le forze dell’ordine che si sono precipitati dopo l’allarme lanciato e i sanitari del 118", come riporta Le Cronache. "Non ho paura di altri attacchi, credo che il lavoro delle forze dell’ordine presto assicureranno i malviventi alla giustizia", ha concluso il titolare.

La nota del presidente dell'Unione Italiana Tabaccai, associata alla Cepi