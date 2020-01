Rapina all'ufficio postale di Giffoni: condannati tre nocerini

Sono stati condannati a tre ciascuno i tre nocerini ritenuti i responsabili di una rapina commessa all’interno dell’ufficio postale di Giffoni Valle Piana. Le accuse, in particolare, sono di tentata rapina e rapina aggravata dall’uso di arma. La sentenza è stata emessa, ieri, al termine del rito abbreviato, dal Gup Perrotta del tribunale di Salerno.

La dinamica

Gli indagati, legati tra loro da vincolo di parentela, lo scorso 6 settembre giunsero nella frazione di Curti tentando di rapinare la filiale di Poaste Italiane. In azione entrarono madre e figlio. La donna entrò nell’ufficio indossando una parrucca e degli occhiali scuri. E, in pochi secondi, minacciò la cassiera per farsi consegnare il denaro. Ma venne cacciata e il colpo fallì. Dopo dodici giorni i due tornarono sul posto insieme al compagno di lei, il quale armato di pistola (che successivamente si scoprì essere un giocattolo) riuscì a rubare circa 24 mila euro. Poi tutti e tre fuggirono, ma, grazie alla telecamere di videosorveglianza, sono stati identificati ed arrestati dai carabinieri.