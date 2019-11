Giffoni Valle Piana, rapina all'ufficio postale: ai domiciliari tre nocerini

I carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana hanno arrestato (ai domiciliari) tre persone indiziate dei reati di tentata rapina e rapina aggravata dall'uso di arma.

Il blitz

Gli indagati, legati tra loro da vincolo di parentela e residenti a Nocera Inferiore, si sono resi protagonisti di un tentativo di rapina all'Ufficio Postale della frazione Curti, lo scorso 6 settembre. La rapina si è poi concretizzata il successivo 18 settembre, quando uno degli indagati, con il volto parzialmente coperto e armato di pistola, è entrato nell'ufficio postale e si è fatto consegnare 20mila euro in contanti. Ha atteso per un quarto d'ora l'apertura temporizzata. Durante le perquisizioni domiciliari, sono stati trovati e sequestrati gli indumenti utilizzati per i travestimentiì, pistole giocattolo, 10mila euro in contanti. L'ordinanza applicativa della misura cautelare

è stata emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica.

La foto che pubblichiamo è di archivio