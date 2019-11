Rapina all'ufficio postale di Scafati, i banditi entrano dal bagno: si indaga

Momenti di panico, questa mattina, a Scafati, dove i rapinatori hanno fatto irruzione all’interno dell’Ufficio postale situato in via Martiri d’Ungheria.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri sembra che i banditi abbiano forato, nella notte, un muro all’interno dei bagni. Poi avrebbero atteso l’apertura della filiale di Poste Italiane e, a quel punto, hanno fatto irruzione minacciando con delle pistole i dipendenti facendosi consegnare il denaro ancora da quantificare. Infine, sono fuggiti senza lasciare tracce. Le indagini sono tuttora in corso. I militari della locale Tenenza stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per cercare di trovre elementi utili per risalire all'identità dei malviventi.