"Dammi il Rolex o ti sparo": arrestato il rapinatore napoletano

E' stato arrestato il rapinatore di Rolex: i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 30enne napoletano B.G., pregiudicato, per rapina aggravata e porto illegale di arma da fuoco.

Il fatto

Era il pomeriggio del 6 novembre quando si presentò, presso gli Uffici della Stazione Carabinieri Salerno/Principale, un imprenditore napoletano, denunciando di aver subito nella tarda mattinata una rapina a Napoli in via Marina, specificando che mentre si trovava fermo nel traffico a bordo della propria auto, un uomo, con il volto coperto e a bordo di uno scooter, avvicinandosi al finestrino, gli aveva puntato contro una pistola, intimandogli di consegnare l’orologio, altrimenti avrebbe sparato. La vittima, dunque, consegnò il suo Rolex Sub Marine del valore di circa 7.000 euro, vedendo poi il rapinatore svanire nel traffico cittadino.

Le indagini

L’imprenditore aveva descritto il malfattore, precisando che la propria vettura è equipaggiata con un sistema di videoripresa a 360 gradi sempre attivo. Dall’esame dei filmati, infatti, è stato possibile rilevare la targa della moto, intestata ad una donna del 1967. Le successive indagini dei Carabinieri della Stazione Salerno Principale hanno permesso di individuare il rapinatore, figlio dell’intestataria dela moto e, successivamente, l’Autorità Giudiziaria competente ha emesso una misura cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri della Stazione Salerno/Principale, insieme ai colleghi della Stazione di Napoli Borgoloreto, competente per territorio.