Rapinava le donne dopo i prelievi al bancomat: acciuffato 22enne di Eboli

Ha messo a segno diverse rapine prendendo di mira le donne che avevano prelevato contanti dal bancomat, ma non l'ha fatta franca. Gli agenti del Commissariato di Battipaglia, infatti, hanno individuato il giovane che selezionava le vittime, posizionandosi nei pressi dei bancomat degli istituti bancari e che agiva non appeva le malcapitate salivano a bordo delle loro auto, riponendo la borsa sul sedile anteriore-lato passeggero. Il malvivente, aprendo velocemente lo sportello, in quel momento, si impossessava della borsa con dentro i soldi e faceva perdere le sue tracce.

Le indagini

Grazie anche all'identikit fornito dalle donne derubate, i poliziotti, attraverso serrate indagini e anche con la visione delle telecamere della videosorveglianza dei negozi siti nei pressi delle rapine, hanno identificato, quale autore delle rapine, M.C,, un 22enne di Eboli, con numerosi precedenti. Rintracciato presso la sua abitazione, il giovane è stato denunciato per rapina aggravata: vista la pericolosità dei suoi comportamenti, la Procura ne ha disposto il trasferimento presso il Carcere di Fuorni.