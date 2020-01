Rapinava donne giovani e anziane, con un coltello: arrestato un giovane ad Eboli

E' stato arrestato dai carabinieri di Eboli, un giovane del posto, classe '92, già sottoposto all'obbligo di dimora per precedenti reati contro il patrimonio. L'indagato, negli ultimi 15 giorni, ha messo a segno una serie di rapine prendendo di mira donne e anziane.

I colpi

In particolare, dagli accertamenti, è emerso che il 2 gennaio, ha rubato 200 euro a due ebolitani, minacciandoli con un coltello alla gola. Il giorno dopo, ha strattonato e colpito un'anziana, facendola cadere al suolo, per sottrarle la pensione appena ritirata e il cellulare. Ancora, 24 ore dopo, ha minacciato con il coltello un'altra coppia ebolitana, rubando lo zaino alla donna, nel quale c'era anche il suo cellulare e, per finire, l'8 gennaio, si è introdotto nel veicolo di un'altra donna, per rubarle la borsa. Ora è finito in carcere.