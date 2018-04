Smantellato il gruppo criminale di Eboli: 10 arresti per rapine e furti, il blitz

Nelle prime ore della mattina, i carabinieri della Compagnia di Eboli, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno e del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di dieci persone, accusate, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata, furti in abitazione, furti aggravati, detenzione e porto illegale di armi e munizioni e ricettazione”. I particolari dell’operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa presso la Procura della Repubblica di Salerno.

Cinque rapine a mano armata in negozi di Eboli e Battipaglia, tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017, 2 furti di auto poi usate per mettere a segno altri colpi, 3 furti in abitazione a Eboli nel febbraio del 2017, ben 11 furti di beni custoditi all'interno di vetture in sosta, tra Eboli, Battipaglia e Capaccio tra dicembre 2016 e marzo 2017 e, infine, 4 tentati furti in negozi di Eboli, nel febbraio del 2017. Questi i reati accerartati a carico dei dieci indagati, di cui 4 sono finiti in carcere, 4 ai domiciliari e 2 sono stati destinatari del divieto di dimora. Le indagini sono iniziate con l'arresto in flagranza di due indagati: grazie agli accertamenti dei carabinieri, è emersa l'esistenza di un gruppo criminale con base operativa ad Eboli e con disponibilità di armi, dedito alla commissione di furti.