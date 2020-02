Rapinavano negozi nell'Agro nocerino sarnese: arrestati due paganesi

I carabinieri di Nocera Inferiore hanno arrestato un quarantatreenne e un trentanovenne, entrambi di Pagani, accusati di essere gli autori di cinque rapine (quasi sempre in concorso tra loro) e di uno scippo messi a segno, da inizio anno, nel territorio di diversi comuni dell’Agro nocerino - sarnese (Angri, Nocera Superiore, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio), tutti a volto coperto e (le sole rapine) con l’uso di pistola.

L'inchiesta

Le indagini sono partite a seguito delle denunce presentate delle vittime e si sono proseguite attraverso la raccolta di informazioni, lo svolgimento di servizi di osservazione, pedinamenti, perquisizioni, sequestri, rilievi tecnici e individuazioni fotografiche, ma anche l’analisi delle immagini riprese da sistemi di videosorveglianza. Nel loro mirino sono finiti una pasticceria, un negozio di prodotti caseari e alcune rivendite di generi alimentari, mentre lo scippo è stato messo in atto ai danni di una donna residente a Nocera Superiore. I due erano soliti agire avvicinandosi a bordo di autovetture (di proprietà o a noleggio) nei pressi degli obiettivi individuati; uno dei malviventi, entrato nel negozio, intimava ai titolari la consegna dell’incasso sotto minaccia di una pistola, in un caso privando anche un’anziana cliente del denaro che aveva al seguito. A bottino acquisito, si allontanavano entrambi a bordo dell’autovettura, facendo perdere le proprie tracce. A carico degli indagati, il G.I.P. ha disposto rispettivamente la custodia cautelare in carcere e la misura degli arresti domiciliari.