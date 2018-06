Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Rappresentazione Teatrale “Il Teatro nel Tempo” Uno spettacolo alla scoperta dell’universo del teatro! Spettacolo teatrale a favore dell'Associazione Onlus “Farma e Benessere" Domenica 24 Giugno 2018 alle ore 18:00 il Marte Mediateca Eventi ospiterà a Cava de’ Tirreni lo spettacolo teatrale “Il Teatro nel Tempo” messo in scena dall’associazione teatrale “Emotion On Stage” e con la regia di Carla Russo. “L’ingresso alla rappresentazione è gratuito”, spiega la regista, “Quest’anno abbiamo voluto dare una finalità benefica allo spettacolo, perché siamo convinti che il teatro faccia bene e aiuti a far star bene! E’ per questo che chiediamo ai nostri spettatori di devolvere un piccolo contributo libero che andrà interamente a favore dell’Associazione Onlus “Farma e Benessere” presieduta dal Dott. Marco Barone, da anni attiva sul territorio cavese con lodevoli iniziative mirate a diffondere la cultura della prevenzione in ambito medico e con la quale abbiamo iniziato una proficua collaborazione da tempo”. Lo spettacolo sarà messo in scena con: Raffaella Benincasa, Vittoria Senatore, Ilenia Casaburi, Flavia Cuomo, Vincenzo Pio Senatore, Leonardo Sorrentino. 1 PARTE – “IL TEATRO…A MODO MIO!” Quanti modi ci sono di “fare teatro”? E’ la domanda che ci siamo posti quest’anno assieme alle piccole allieve del laboratorio 6-10 anni… e da quella domanda è partito un avventuroso percorso di scoperta dell’universo-teatro! Un universo fatto di parole, di suoni, di ritmo, di voce, di azione che ha permesso alle giovanissime attrici di mettere in gioco tutte le loro abilità, fino a produrre un loro “spettacolo nello spettacolo”! Eh già, tra filastrocche, scioglilingua e poesie troverete anche due piccole messe in scena, interamente ideate e dirette dalle due allieve: “Principesse incantate” di Raffaella Benincasa e “La principessa e i suoi amici della foresta” di Vittoria Senatore. In questi due esperimenti, frutto di stimolanti esercizi di “drammaturgia creativa”, ogni elemento ha preso vita dalla fantasia delle due creatrici, che per l’occasione hanno vestito contemporaneamente i panni di drammaturghe, registe, costumiste, attrici, vivendo appieno il teatro in ogni sua declinazione… e i risultati sorprendenti potrete giudicarli voi stessi! 2 PARTE – “IL TEATRO NEL TEMPO” Gli allievi del laboratorio 15-18 anni propongono uno spettacolo inedito, nato durante i mesi di studio, che ripercorre le tappe fondamentali dell’evoluzione del teatro nel tempo, fino agli inizi del Novecento, così come hanno avuto modo di scoprire e di approfondire durante le lezioni di storia del teatro tenute dalla loro insegnante Carla Russo, divenute parte integrate della loro formazione teatrale. Si è partiti dalle origini, dal teatro greco, passando per il teatro medievale, rinascimentale, barocco e ottocentesco, soffermandosi sulle diverse espressioni drammaturgiche e sceniche che ogni epoca ha prodotto, analizzandone i meccanismi e tentando di riprodurli sulla scena. Il risultato è una messa in scena articolata e policroma, in cui si è provato a far “dialogare” i più importanti drammaturghi di tutti i tempi attraverso i loro personaggi. Vi aspettiamo Domenica 24 Giugno presso il Marte Mediateca Eventi! Ufficio Stampa Associazione “Farma e Benessere”

