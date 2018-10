Insieme agli sconti, spunta un ratto: "la vetrina della vergogna" a Salerno

Non solo gli sconti indicati sui cartellini: ad attirare l'attenzione dei passanti, inaspettatamente, è stato un ratto, di grosse dimensioni, in vetrina, insieme al manichino e all'abbigliamento per bambini in vendita.

Lo scatto

Disgusto e perplessità, a Salerno, presso un negozio per più piccoli di una nota catena commerciale: lo scatto del roditore, pubblicato dal giornalista de Il Corriere Gabriele Bojano, in men che non si dica è diventato virale, creando sconcerto sui social tra i salernitani. Un episodio che ha dell'incredibile, ma che si è realmente consumato tra le vie dello shopping della nostra città.