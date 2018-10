Ravello, aggredì autista della Sita: 31enne finisce in carcere

Un 31enne di Ravello è stato arrestato dai carabinieri esecuzione del decreto di sospensione cautelare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Salerno che ha interrotto il beneficio dell'”affidamento in prova” concesso al giovane in alternativa alla detenzione dopo “Isola Felice”.

Le indagini

Il provvedimento scaturisce da un’indagine dei militari dell’Arma di Amalfi che hanno identificato l’uomo come la persona che lo scorso 23 settembre, a Ravello, ha aggredito, per futili motivi, un autista della Sita in via Giovanni Boccaccio provocandogli diverse lesioni. Il ragazzo è stato condotto in caserma e, dopo la notifica del provvedimento, è stato rinchiuso nel carcere di Salerno.