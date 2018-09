Ravello, autista della Sita preso a schiaffi alla fermata

Paura, ieri pomeriggio, in via Giovanni Boccaccio a Ravello, dov’è andata in scena una violenta lite tra un cittadino e l’autista di un bus della Sita.

L'aggressione

Al momento della discesa e la salita dei passeggeri - riporta Il Vescovado - l'uomo è salito a bordo del bus rifilandogli uno schiaffo e una testata. Increduli gli altri passeggeri che hanno immediatamente allertato i carabinieri. L'autista, un 31enne salernitano, stagionale, che non avrebbe reagito, ha dovuto interrompere il suo servizio (è stato successivamente sostituito da un collega) per essere accompagnato al Pronto Soccorso del Costa d'Amalfi. Dovrà rimanere a riposo per sette giorni.