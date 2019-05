Ravello, riaperto il bando per i posti nel parcheggio dell’auditorium

Il Comune di Ravello ha riaperto i termini per l'assegnazione di 20 posti auto nel secondo livello del parcheggio multipiano dell'Auditorium "Oscar Niemeyer". L’agevolazione è riservata ai residenti ed ai proprietari di immobili ubicati nel territorio comunale che grazie alla delibera di Giunta numero 13 del 19 febbraio 2019, con cui è stato approvato il disciplinare per l'assegnazione di posti auto, potranno candidarsi alla concessione degli stalli riservati alla sosta dei veicoli.

I dettagli

Le istanze per l’assegnazione degli stalli disponibili, i cui modelli da compilare debitamente sono disponibili al protocollo dell'ente o sul sito del comune, dovranno essere protocollate entro e non oltre 15 giorni. I posti auto individuati dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Di Martino, verranno attribuiti in via prioritaria a persone fisiche proprietarie di auto, una per nucleo familiare, residenti o proprietari di immobili in una delle seguenti vie o piazze: Via Boccaccio (fino all’imbocco della galleria), Piazza Duomo, Via dei Rufolo, Via Trinità, Via Santa Chiara, Via San Francesco, Via Roma, Via della Repubblica (fino all’incrocio con Via Crocelle), Via Crocelle, Via Traglio, Via Casa Marciano, Via San Giovanni alla Costa, via dell’Annunziata (fino all’altezza della Chiesa dell’Annunziata), via Nevile Reid, via Orso Papice (fino all’incrocio con via Sant’Andrea del Pendolo).



Nel caso, dopo l'assegnazione secondo i requisiti sopra descritti, restino ulteriori posti disponibili si passerà alla seconda fase, che prevede l’estensione dei criteri di assegnazione anche ai residenti ed proprietari di immobili delle altre via e Piazze di Ravello. In presenza di ulteriori posti disponibili si procederà all'assegnazione degli stalli anche ad una seconda auto presente nelle disponibilità dello stesso nucleo familiare. La concessione ha validità annuale e prevede un costo complessivo, con pagamento anticipato, di 900 euro o, in alternativa, attraverso rate quadrimestrali da euro 300 ciascuna.