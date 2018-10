Ravello, entrano in vigore i nuovi calendari di conferimento dei rifiuti

Entrano in vigore a Ravello da domani, giovedì 1 novembre, i nuovi calendari di conferimento dei rifiuti che saranno in vigore fino al prossimo mese di aprile. Riguardano rispettivamente le utenze domestiche e utenze commerciali che saranno chiamate da domani a rispettare le nuove regole previste per il periodo invernale novembre/aprile. A cominciare dall'orario del deposito dei rifiuti: dalle 21 alle 24 per le utenze domestiche e dalle 22 alle 24 per quelle commerciali.

Le nuove regole

I cittadini che abitano nel territorio comunale potranno depositare i rifiuti organici (umido) solo nei giorni di domenica, martedì e venerdì, mentre il secco indifferenziato sarà raccolto solo una volta a settimana: lunedì. Stesso criterio settimanale varrà anche per il multimateriale (plastica, metalli, alluminio, banda stagnata) che dovrà essere conferito il mercoledì, per la carta e il cartone (martedì) e per il vetro e gli imballaggi in vetro (domenica). Le utenze commerciali potranno invece conferire alcune tipologie di rifiuti più volte a settimana. A cominciare dall'umido che sarà raccolto, come per le abitazioni, la domenica, il martedì e il venerdì mentre il secco indifferenziato potrà essere conferito il lunedì e il giovedì. Anche la multimateriale (plastica, metalli, alluminio, banda stagnata) sarà raccolto due volte a settimana: domenica e mercoledì. Così come gli imballaggi in cartone (martedì e venerdì) e il vetro (domenica e giovedì). Sempre per le utenze commerciali, ma una sola volta a settimana (martedì) verranno raccolti carta, giornali e riviste.

Per tutte le altre tipologie di conferimento come ingombranti, pannolini o pannoloni si deve contattare il numero verde 800550077 o il numero di rete fissa 0818502605. Si ricorda inoltre che gli indumenti dismessi possono essere depositati negli appositi contenitori stradali di colore giallo presenti sul territorio. Stesso criterio di conferimento vale anche per farmaci scaduti o non utilizzati, pile esaurite, toner e cartucce contenitori riportanti la sigla T o F che devono essere depositati nei contenitori previsti per ognuna di queste categoria e dislocati sul territorio comunale. Il conferimento, infine degli olii esausti, avverrà durante le giornate ecologiche comunicate con calendario a parte pubblicato sul sito www.amtecnologysrl.it/ravello e con avvisi sul territorio mediante l'apposizione di appositi manifesti.

Gallery