Comune di Ravello, da marzo sterilizzati oltre 50 animali

Prosegue sul territorio comunale di Ravello la campagna di contenimento della colonia felina attraverso interventi di sterilizzazione che hanno interessato fino ad oggi oltre 50 animali.

I dettagli

L’iniziativa, promossa dal Comune, con il prezioso contributo di alcuni cittadini, è tuttora in atto e, a differenza di quanto riferito nella giornata odierna attraverso il web, proseguirà anche nei prossimi mesi. Ad occuparsene è l'unità operativa di randagismo dell'Asl di Salerno che sta operando sul territorio insieme all'associazione UNA (Uomo-Natura-Animale) “Carmine Longo” di Pontecagnano. Le zone interessate sono al momento quelle di via Roma, via Trinità e via San Giovanni del Toro dove le colonie feline sono particolarmente produttive. Dal 12 marzo scorso, data di inizio della campagna di contenimento della colonia felina sono stati sterilizzati oltre 50 animali. Un risultato importante che ha consentito una forte riduzione del popolamento felino della città.