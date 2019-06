Costiera, il sindaco di Ravello favorevole a deroga targhe alterne per turisti

Il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, che ha ricevuto tra gli altri la nota del Gruppo Alberghi e Turismo di Confindustria Salerno con all’interno una serie di osservazioni al provvedimento di regolamentazione del traffico veicolare in Costiera Amalfitana, si dice favorevole alla proposta di una deroga alle targhe alterne per quei turisti che testimonieranno il proprio soggiorno in uno degli alberghi del territorio.

Il provvedimento

L'entrata in vigore dell'ordinanza di regolamentazione del traffico sulla Statale 163 Amalfitana, pronta ad essere emanata dall'Anas, dovrebbe slittare di qualche giorno rispetto alla data immaginata del 15 giugno. La decisione di sostenere la proposta del Gruppo Alberghi e Turismo di Confindustria Salerno nasce dal fatto che la misura adottata con così poco preavviso potrebbe comportare gravi danni economici e di immagine agli alberghi della Costiera Amalfitana. Anche per questo il presidente Luigi Schiavo aveva chiesto di prevedere una deroga per coloro che sono alloggiati negli hotel “consentendo la libera circolazione della loro vettura, ovviamente dimostrando con un voucher o una prenotazione il proprio soggiorno in albergo”.

La risposta di Di Martino: