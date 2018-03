"I disabili non possono votare": la denuncia di una lettrice di Ravello

Disagi a Ravello dove la sezione numero 2, ubicata all’interno del Palazzo Comunale, in via Tolla, è inaccessibile agli elettori disabili.

Il caso

A segnalarlo è una lettrice che fa notare come la strada che conduce all’ingresso dell’edificio sia troppo stretta e di conseguenza le automobili ma anche i mezzi di soccorso non vi possono entrare. “I disabili – scrive - non possono votare o sono costretti ad arrivarci a piedi”.

