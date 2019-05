Inciampa sulle grate dell'Auditorium di Ravello: docente in ospedale

Paura, questa mattina, in via della Repubblica a Ravello, dove un’insegnante di 53 anni, in servizio presso la scuola media di via Roma, mentre stava attraversando la rampa di accesso all’Auditorium insieme alla sua scolaresca, è improvvisamente scivolata sulle grate in ferro della pavimentazione.

I soccorsi

A soccorrerla – riporta Il Vescovado – sono stati alcuni colleghi e, successivamente, i sanitari del 118 che l’hanno condotta, con la caviglia destra dolorante, prima al presidio sanitario di Castiglione e poi all’ospedale di Cava de’ Tirreni dove i medici gli hanno ingessato la gamba. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone.