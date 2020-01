Gli arrivano chiamate dagli Usa, ha lo stesso numero del Duomo di Ravello

Chiede l'attivazione della linea telefonica, ma il numero provvisorio che gli assegnano corrisponde a quello del Duomo di Ravello. E' quanto accaduto ad una famiglia, che per diversi giorni ha ricevuto diverse telefonate, di giorno ma anche di notte, da parte di persone interessate ad avere informazioni su visite e altro legate al Duomo di Ravello. La struttura è tra le più visitate in Costiera Amalfitana

La storia

Il protagonista, suo malgrado, della vicenda è un uomo che vive con i due genitori anziani. Da giovedì, almeno, le telefonate ricevute in casa sono state numerose. Anche di notte, con persone residenti all'estero, come dall'America, a chiedere informazioni. Ma chi chiamava convinto di parlare con il centralino del Duomo, si è sentito rispondere sempre allo stesso modo: "No, questo non è il centralino del Duomo". Il numero delle chiamate è stato elevato al punto che l'uomo ha dovuto spostare il telefono al piano inferiore del proprio domicilio, per riuscire a dormire. Tra chi ha telefonato, c'erano anche degli sposi interessati a fare del Duomo lo sfondo del loro matrimonio. Il disservizio - secondo un'intervista fatta dal titolare dell'appartamento alla Città - dovrebbe essersi risolto. Un errore probabilmente dovuto alla compagnia telefonica, ma che ha reso per giorni difficile la vita alle tre persone che vivevano in casa.