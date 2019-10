Processato per evasione dai domiciliari, viene assolto: era a lavoro

Era stato mandato a giudizio per evasione dagli arresti domiciliari. Il motivo era di natura puramente lavorativa. Giorni fa, è stato assolto dal tribunale monocratico di Salerno. L'imputato era un 32enne di Ravello. I fatti risalivano al 14 luglio 2017.

La difesa

Il giudizio si è celebrato con il rito abbreviato, con l'escussione del datore di lavoro dell'imputato, che aveva riferito al giudice che il 32enne stava svolgendo - come racconta Il Vescovado - un percorso di reinserimento al lavoro come operatore di una ditta di raccolta e smaltimento rifiuti a Ravello. La procura aveva chiesto la condanna, ma il giudice ha disposto sentenza di assoluzione, anche in ragione della tenuità del fatto.