Ravello, stanziati 12 mila euro per il progetto "Il Museo fuori da Museo"

Il Comune di Ravello ha ottenuto un finanziamento di 12 mila euro dalla Regione Campania per il progetto “Il Museo fuori dal Museo” che vedrà coinvolti questa volta alcuni tra i palazzi e i giardini della città.

I dettagli

Il progetto, finanziato nell'ambito dell'avviso pubblico per l'accesso ai contributi a sostegno dei musei 2019, si è proposto come centro motore di un museo diffuso in un ampio settore della vita culturale dell'intera città. Non solo. Ma il museo nuovo, aperto ed inclusivo, si snoda in un percorso in quattro tempi capace di offrire scorci suggestivi e momenti isolati di bellezza architettonica da salvaguardare e valorizzare così come sono state le manifestazioni e le opere d'arte concepite e realizzate a Ravello dai grandi maestri susseguitesi nelle diverse epoche storiche.

Il commento

Soddisfatto il vice sindaco Ulisse Di Palma: “L'idea progettuale che si propone è un ulteriore tassello posto a prolungamento di un percorso già proficuamente avviato e che con questo ulteriore sostegno avrà ora una sua naturale prosecuzione. Ravello sarà un'entità viva. Il progetto - aggiunge - sarà strumento moderno efficace e dinamico tale da suscitare curiosità ed interesse per comunicare in modo accattivante l'arte, la cultura, la storia e la fede del territorio ravellese. I luoghi della memoria, il brulichio delle antiche strade, le luci fioche delle botteghe sono il contorno meraviglioso all'idea del Museo diffuso di Ravello nato dal territorio e cresciuto in seno ad esso: nel cuore pulsante del centro cittadino così come nelle pieghe delle antiche tradizioni”.