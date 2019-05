Colto da infarto mentre lavora: salvato in extramis ausiliare del traffico a Ravello

Paura, oggi, a Ravello, dove un ausiliare del traffico di 54anni è stato colto da un improvviso malore mentre stava lavorando in Largo Boccaccio.

L'intervento

A soccorrerlo - riporta Il Vescovado - sono stati i vigili urbani che, resisi conto della gravità della situazione, lo hanno trasportato in auto al pronto soccorso di Castiglione, dove cardiologo di turno gli ha diagnostica un vero e proprio infarto. Così, in pochissimo tempo, è stato sottoposto alla terapia farmacologica del caso e trasportato d’urgenza in eliambulanza all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dov’è stato preso in cura dai medici. Le sue condizioni di salute sono stazionarie.