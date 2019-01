Infermiere cade mentre soccorre un paziente: arrivano i vigili del fuoco

Momenti di paura, intorno alle ore 18, a Ravello, dove un anziano di 77 anni è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava all’interno della sua abitazione, situata in via Traglio, una strada composta da circa 500 stradini.

L'intervento

A dare l’allarme - riporta Il Vescovado - è stata la moglie che ha prontamente allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza con i sanitari che si sono presi subito cura dell’uomo. Soltanto che, durante il difficoltoso percorso dalla casa di quest’ultima all’ambulanza, uno degli infermieri è scivolato facendosi male ad una gamba. A soccorrerlo sono stati i sui colleghi, ma, successivamente, non è stato più possibile portare a termine il trasporto in ambulanza. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maiori. Al presidio ospedaliero di Castiglione, l’anziano è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito: per lui soltanto un calo di pressione. In tarda serata è stato dimesso.