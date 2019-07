Lite violenta tra fidanzati a Ravello: corrono i carabinieri

Notte movimentata a Ravello dove, nella frazione Torello, è andata in scena una violenta lite tra fidanzati. Un ragazzo calabrese di 35 anni – riporta Il Vescovado – ha iniziato ad inveire contro la fidanzata, una 20enne napoletana, svegliando l’intero borgo. Si è temuto che il litigio verbale potesse degenerare in una colluttazione. Per questo sono stati allertati i carabinieri che, in poco tempo, sono giunti sul posto insieme ai sanitari del 118. Per fortuna, comunque, la situazione è rientrata con la ragazza che non ha voluto sporgere denuncia.