Ravello, divieto di balneazione a Marmorata: ordinanza del sindaco

Divieto di balneazione in località Marmorata di Ravello. L'ordinanza è stata emessa dal sindaco della città costiera, Salvatore Di Martino. Il provvedimento fa seguito agli ultimi risultati forniti dall'Arpac, dopo i prelievi effettuati lo scorso 17 maggio. I parametri microbiologici risultano essre inferiori alla soglia di balneabilità. In quel punto si trova la vasca di contenimento degli scarichi provenienti dal centro di Ravello che si depositano prima di essere rilasciati in mare attraverso la condotta sottomarina. L'ultimo divieto di balneazione nel 2015. Ne dà notizia ilvescovado.it