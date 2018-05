Omicidio di Ravello, 18 anni di carcere per Giuseppe Lima

Omicidio di Ravello, il gup condanna a 18 anni di reclusione Giuseppe Lima, responsabile in concorso con Vincenza Dipino della morte di Patrizia Attruia, avvenuto nel marzo del 2015. L'accusa era di omicidio volontario. La sentenza questa mattina, al termine del rito abbreviato scelto dall'imputato, emessa dal gup Maria Zambrano del Tribunale di Salerno. Il Pubblico Ministero Giancarlo Russo aveva chiesto per Lima, in carcere dal gennaio del 2017, trent’anni di reclusione per i futili motivi, eclusi dal gup insieme alla premeditazione. Vincenza Dipino aveva invece ottenuto uno sconto di pena in Appello, passando a 14 a 9 anni di reclusione.

L'omicidio

Ma per i giudici non fu lei ad uccidere Patrizia non fu lei. La Dipino si era autoaccusata del delitto costretta, sotto minaccia, dal suo amante Giuseppe Lima, compagno della vittima. Poi ritrattò. Patrizia venne uccisa il 25 marzo 2015. Rientrò a casa e scoprì il suo compagno, Giuseppe, a letto con Vincenza Dipino. Da qui nacque una violenta colluttazione che si concluse con la morte della donna. Lima, in un primo momento fu soltanto accusato di occultamento di cadavere, successivamente di concorso in omicidio. Tutto sarebbe degenerato a causa della gelosia. Le due donne sarebbero diventate rivali in amore per l'uomo di casa. Dopo l'ennesima lite tra le due, la Attruia fu costretta, molto verosimilmente, ad assumere massicce dosi di tranquillanti. Successivamente, in base alla ricostruzione degli investigatori, la donna fu strangolata tra la cucina e la camera da letto. Il corpo fu trascinato per il corridoio e adagiato all'interno di una cassapanca, dove il 27 marzo fu ritrovato, 40 ore dopo la morte. A chiedere aiuto fu lo stesso Lima, che si rivolse ad un dipendente comunale per chiedere come comportarsi. I successivi accertamenti degli inquirenti analizzarono la scena del crimine ed evidenziato ulteriori particolari.