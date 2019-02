Rissa tra due donne per una ringhiera contesa: arrivano i carabinieri

Tensione, oggi pomeriggio, a Ravello, dove si è verificata una violenta lite tra due famiglie imparentate. Al centro della polemica - da quanto si apprende - l’installazione di una ringhiera in un’area contesa ormai da tempo.

La rissa

Prima l'ennesimo litigio a parole. Poi, in pochissimo tempo, sono volate le mani tra due donne. Sul posto sono dovuti intervenire anche i sanitari del 118 per medicarle. Per loro solo qualche lieve ferita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto attraverso la testimonianza dei presenti. Le grida e l'arrivo dei soccorritori è stato udito anche dai vicini, alcuni dei quali si sono affacciati alle finestre o sono scesi in strada per capire cosa fosse realmente successo.