Ravello, sequestrato locale abusivo in un noto albergo

Blitz dei vigili urbani all’interno di un noto albergo situato a Ravello. Nel corso della perquisizione - riporta Il Vescovado - i caschi bianchi insieme ai tecnici del Comune hanno scoperto dentro la struttura ricettiva (chiusa al pubblico ed interessata da lavori di ristrutturazione regolarmente autorizzati ) la presenza in un’area, non facente parte del cantiere, un ambiente interrato abusivo di un centinaio di metri cubi per 24 metri quadrati, prospiciente una cantinola e destinato, molto probabilmente ad ambiente tecnico.

Il locale è stato sequestrato mentre il titolare deferito all'Autorità Giudiziaria.