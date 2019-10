Ravello, trova un portafogli pieno di soldi e lo restiuisce ad un turista

Le persone perbene, per fortuna, si trovano ovunque. E, questa mattina, un turista americano è stato molto fortunato ad averne incontrata una sul suo cammino.

Il caso

Un tassista del posto – riporta Il Vescovado – ha trovato, nei pressi di Largo Boccaccio, uno zaino con all’interno con un portafogli contenente una cospicua somma di denaro, oltre che a vari documenti e oggetti. Quest’ultimo si è subito messo in contatto con il locale comando della Polizia Municipale che, al termine di indagini, è riuscito a rintracciare il proprietario: un pilota di aerei americano che doveva imbarcarsi in giornata. Il turista si è subito recato dagli agenti che gli hanno riconsegnato lo zaino. Numerosi i ringraziamenti al tassista per il suo bel gesto che non potrà mai dimenticare.