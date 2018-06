Ravello, turista perde il portafogli con 400 euro: lo ritrovano i vigili

Non si era reso conto di aver perso il portafogli fino a quando i vigili urbani non lo hanno telefonato per riconsegnarglielo.

Il caso

Il protagonista – riporta Il Vescovado – è un turista straniero arrivato ieri pomeriggio a Ravello con un pullman di linea. Durante la discesa, a largo Boccaccio, alcuni pendolari si accorgono di un portafogli su un seggiolino. La folla si era disgregata e difficile sarebbe stato individuare il proprietario malgrado all’interno del borsello vi fosse il documento d’identità del proprietario, oltre a diverse carte di credito e denaro contante per circa 400 euro. Si decide allora di consegnare l’effetto personale alla Polizia Municipale che subito si mette alla ricerca del legittimo proprietario, a conoscenza del fatto che si trovasse a Ravello. Al suo interno anche la chiave elettronica di un albergo di Amalfi e il biglietto da visita del proprietario i cui dati coincidevano con quelli della carta d’identità. E’ un agente ad occuparsi di rintracciare il turismo nordafricano: raggiunto telefonicamente dopo circa mezz’ora, l’uomo, che si trovava in piazza Vescovado con la compagna, ammette di non essersi accorto di nulla e ritira il suo portafoglio.