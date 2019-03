Ravello, Villa Rufolo a marzo gratis per tutti i Campani: il calendario

La Fondazione Ravello aprira' per la prima volta gratuitamente Villa Rufolo ai cittadini della Campania secondo un calendario suddiviso per provincia: da lunedi' 11 a domenica 17 marzo l'ingresso sara' gratuito per tutti i nati o i residenti in provincia di Salerno; da lunedi' 18 a domenica 24 marzo per la provincia di Avellino, Benevento e Caserta; da lunedi' 25 a domenica 31 marzo per la provincia di Napoli.

Il luogo

Obiettivo della Fondazione e' far conoscere il monumento principe di Ravello ai conterranei e incentivare il brand Campania, scopi condivisi dal direttore di Secondo Amalfitano con il commissario Mauro Felicori. Con questa iniziativa si punta a fare rete tra le eccellenze e i brand della Campania coinvolgendo il territorio, che spesso, attratto dal fascino dell'esotico, ignora le bellezze offerte dalla regione. Volonta' del progetto e' invogliare i campani a scoprire, o a riscoprire, il territorio partendo da Villa Rufolo e continuando con Ravello e la Costiera Amalfitana. Per usufruire dell'ingresso omaggio sara' sufficiente presentarsi alla biglietteria di Villa Rufolo esibendo un documento valido che attesti la residenza o la nascita nella provincia di turno.