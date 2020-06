Rebel in radio dal 12 giugno con "nel posto in cui si osa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Roberta Barella, cantautrice e performer salernitana, in arte Rebel, in radio e negli store digitali dal 12 Giugno con il singolo “Nel posto in cui si osa”, un brano realizzato in collaborazione con l’etichetta discografica Rosso al Tramonto e Up Music studio di Milano. Le sue particolarità sono diverse: voce soave ma graffiante al tempo stesso, forte dote comunicativa, padronanza della tecnica vocale e presenza scenica. I suoi brani sono di genere pop, rock e tratta per lo più tematiche sociali attuali. La sua vocazione è comunicare ed esprimersi attraverso l’arte: la scrittura, il canto, la danza. Rebel crea i suoi brani cominciando dalla scrittura del testo, passando alla melodia del canto arrivando ai passi di danza. "Nel posto in cui si osa” è il nuovo brano di Rebel in cui ne è autrice-cantante e sua sorella compositrice. Con questo brano Rebel vuole invitare le persone che affrontano una perdita (un lutto, una delusione) a ricominciare a vivere dall'amare se stessi, dal posto in cui c’è tutto ciò che serve per potersi esprimere e creare. Del video-clip "Nel posto in cui si osa" Rebel ne è regista, cantante e ballerina. Prende parte nella fase finale del video-clip in veste di ballerina, sua sorella Martina. Rebel nome d’arte di Roberta Barrella classe 1992 cantautrice-performer salernitana. Madre, attivista. All’età di 3 anni ha iniziato a studiare danza classica e moderna. All’età di 9 anni ha iniziato a studiare canto moderno. All’età di 12 anni ha iniziato a studiare chitarra classica e a comporre testi e musica propria. Dopo aver conseguito il diploma di Grafica pubblicitaria e fotogragia al Liceo Artistico di Salerno e il diploma di danzatrice in danza classica e moderna parte per la Spagna per lavorare come cantante-ballerina nel parco PortAventura (Tarragona). Torna in Italia dopo 6 mesi e continua a lavorare in diverse compagnie di musical italiane ed estere, nel frattempo partecipa a dei concorsi di danza e vince borse di studio. Partecipa nel corso degli anni a diversi festival canori regionali nei quali vince. Ha collaborato poi con diverse etichette discografiche per alcuni suoi brani e nel frattempo comincia ad insegnare danza classica e moderna. Prende parte a diversi gruppi ed orchestre musicali e si esibisce sia come cantante che come ballerina. Tutt'ora si esibisce sia come solista che con la sua band “Rebel in the Garden” in piazze e locali salernitani e regionali d’Italia. Link facebook: https://www.facebook.com/RebelRobertaB/