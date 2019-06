Disservizi nella corrispondenza a Pellezzano, le Poste: "Non chiude la sede di Coperchia"

Dopo gli interventi del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, sui continui disservizi che si stanno registrando nel servizio postale sul territorio comunale e sulla presunta chiusura dell’ Ufficio Postale della frazione Coperchia, sono giunte le risposte da parte della Direzione Provinciale di Salerno di Poste Italiane, a firma della dirigente Marcella Ricci.

I disservizi

Nella missiva si entra subito nel merito della problematica segnalata dal primo cittadino: “Rispetto al perdurare del disagio nel recapito da Lei segnalato giova rappresentarle, che pur avendo prodotto l’iniziativa condivisa di comunicazione congiunta tra Comune e Poste diretta ai suoi concittadini, invitandoli a far correggere eventuali indirizzi errati, il risultato non appare soddisfacente per l’esiguo riscontro avuto. Pertanto, sarebbe auspicabile una rinnovata azione di tale comunicazione, in condivisione con Lei”. Morra, a fronte di tale richiesta, si è dichiarato disponibile a redigere una nuova comunicazione per invitare nuovamente i cittadini a fornire indirizzi di residenza corretti per evitare errori nella consegna della corrispondenza. Anche se le difficoltà del mancato recapito - secondo il primo cittadino - non dipende solo dall’anagrafica ma anche da una carenza di personale di Poste Italiane.

La chiusura

Poi la dirigente Ricci si sofferma sulla possibile chiusura della sede di Coperchia: “Rispetto alla ventilata chiusura dell’ufficio postale di Coperchia – si legge nella missiva - le rappresento quanto segue: i locali dell’ufficio postale della frazione di Coperchia, sito in via Luigi Cacciatore n. 19 sono in locazione. Nel corso di questo inverno si sono registrate delle infiltrazioni di acqua dal soffitto. L’azienda ha più volte invitato i proprietari ad effettuare i previsti interventi di impermeabilizzazione, richiesta disattesa dai proprietari della proprietà. Poste, attenta alla tutela della salute e della sicurezza delle proprie risorse e soprattutto della clientela, aveva considerato l’ipotesi di sospendere l’attività e trasferire i servizi in un ufficio mobile, in attesa della risoluzione del problema”. Nonostante il disatteso invito da parte dei proprietari dell’immobile, Poste Italiane, ha provveduto (così come indicato nella missiva della dirigente Ricci) alla risoluzione della criticità con un intervento a carico dell’azienda che ha evitato la chiusura dell’ufficio postale. Rassicurazioni al sindaco sono giunte anche circa la riapertura dell’ufficio postale di Pellezzano capoluogo, situato in via Giovanni Nicotera n. 72, il cui progetto è stato inserito nel programma di interventi da effettuare entro l’anno in corso.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Morra che è così intervenuto sulla vicenda a seguito della lettera ricevuta dalla Direzione Provinciale di Poste Italiane: “Ringrazio Poste Italiane e in modo particolare anche il Prefetto di Salerno Russo per essersi interessato alla vicenda. Siamo riusciti a scongiurare la chiusura di Coperchia grazie ad un intervento eseguito a carico di Poste Italiane presso l’ufficio postale di Coperchia, evitandone la chiusura. Inoltre, apprendo con piacere la notizia della firma del contratto di locazione e della riapertura dell’ufficio postale di Pellezzano capoluogo, la cui funzionalità è di strategica importanza per il nostro territorio. Da parte dell’ente c’è massima disponibilità a collaborare, congiuntamente con l’azienda per superare tutte le difficoltà evidenziate, compresa quelle della consegna della corrispondenza postale”. Su quest’ultimo fronte, si attende la massima collaborazione da parte dei cittadini per rendere quanto più funzionale ed efficace possibile il servizio erogato e di segnalare i disservizi.