Reddito di Cittadinanza: le informazioni per accedere al beneficio

Entra nel vivo l'era del Reddito di Cittadinanza. L'Inps, infatti, ha emanato la circolare 43 del 2019 che disciplina le richieste della misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle. Questa misura, che assume il nome di Pensione di Cittadinanza quando viene concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone di età pari o superiore a 67 anni, può essere richiesta agli sportelli postali utilizzando il modulo cartaceo predisposto dall’Inps e pubblicato sul sito Internet dell’Istituto; on-line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite le credenziali SPID 2 o presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Le domande

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di Cittadinanza devono essere trasmesse all'Inps entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Entro i 5 giorni successivi vengono verificati i requisiti per l'accesso alla misura e, entro la fine del mese successivo alla trasmissione all'Inps, viene definita la domanda. Nella stessa circolare vengono, poi, ricordati

i requisiti, di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, di compatibilità, che i richiedenti devono possedere per avere diritto al beneficio;

gli elementi su cui è calcolato il beneficio economico;

le variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio.

La Carta

Il beneficio economico viene erogato attraverso la Carta Reddito di Cittadinanza, consegnata dalle Poste Italiane esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese. La circolare ricorda poi che, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di Inclusione non può essere più richiesto e che a partire dal successivo mese di aprile non può più essere riconosciuto né rinnovato per una seconda volta. Chi ha avuto il riconoscimento prima di aprile 2019, avendo presentato domanda entro il 28 febbraio 2019, continuerà a ricevere il Reddito di inclusione per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di Cittadinanza.