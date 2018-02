Regali online per San Valentino, Salerno tra le città più romantiche della Campania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La festa più romantica dell’anno è alle porte, e la scelta del regalo perfetto per il partner impazza sul web. Nell’ambito della sua analisi sul comportamento degli italiani nell’occasione, Regali.it, piattaforma specializzata in idee regalo originali e divertenti, ha focalizzato l’attenzione sulla Campania, scoprendo le città più interessate e le principali tendenze a livello locale. Lo studio, dedicato ai regali online per San Valentino, è stato realizzato a seguito della recente diffusione dei dati sullo stato dell’ecommerce in Italia da parte dell’Osservatorio eCommerce B2c. Secondo la ricerca si tratta proprio di questo tipo di ricorrenze che ne spingono la crescita, stimata nel 2017 al 17% in più rispetto all’anno precedente. Salerno tra le città più romantiche della regione Napoli città più innamorata della Campania. Dal capoluogo di regione arrivano infatti il 5,7% delle visualizzazioni di regali destinati a celebrare la giornata. La città è anche l’unica della regione a entrare nella classifica delle prime dieci per interesse sul piano nazionale, con un importante quarto posto per numero di visualizzazioni nel periodo che precede la ricorrenza. Si prepara a festeggiare anche Salerno, che con il suo 2,3% di visualizzazioni si assicura un posto di rilievo tra le città più attente dell’area considerata. Pari merito Caserta, sempre al 2,3%. Una festa amata dai più giovani Secondo i dati dello studio, sono i giovanissimi i più attenti a onorare questa giornata con un regalo. Ecco che, a livello nazionale, è la fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni a prevalere sulle altre per numero di visualizzazioni, con un importante 27,9%. In Campania, invece, il dato vede in prima posizione chi ha tra i 18 e i 24 anni in tutte le città analizzate. La loro propensione a fare regali a San Valentino è particolarmente forte a Napoli, dove questa fascia conquista il 34,9% di attenzione complessiva. Seguono Caserta al 34% e Salerno al 32,9%. Donne le più attente alla ricorrenza Fare un regalo a San Valentino è per la donna un piacere irrinunciabile. Questo è vero a livello nazionale, dove il 60,2% delle transazioni è effettuato da componenti dell’universo femminile, ma anche in tutte le città della Campania più interessate. Il distacco tra uomo e donna è più alto a Salerno, dove le donne effettuano nell’occasione il 74,7% degli acquisti, mentre gli uomini si attestano su un poco consistente 25,3%. Lo stesso accade a Caserta, 74% delle donne contro il 26% degli uomini, e a Napoli, rispettivamente al 73,9% e al 26,1%. Spesa media per l’acquisto del regalo Ma quanto si tende a spendere per la propria metà in occasione della giornata più romantica dell’anno? Rispetto alle tre città considerate, è Napoli a fare da capofila. Con i suoi 44,89 euro a ordine, batte le altre per spesa media, dimostrando nell’occasione una maggiore propensione a spendere. La cifra si abbassa a Caserta, dove si dedica al regalo acquistato in occasione della festa degli innamorati una cifra media di 36,31 euro. Sempre intorno ai 30 euro la cifra spesa per la propria metà a Salerno. 31,52 euro la spesa media per ordine nella seconda città della regione per numero di abitanti. Per gli uomini livello di spesa più alto Una sorpresa viene però dalla spesa media per ordine in relazione a uomini e donne. Nonostante siano proprio queste ultime le più attive nella ricerca di un regalo per il partner, sono gli uomini a spendere proporzionalmente in più. Questo succede in tutte le città dell’area considerata. Lo scarto è maggiore a Napoli, dove gli uomini arrivano a spendere una media per ordine di 69,85 euro, contro i 19,94 euro delle donne. Differenza tra i due valori anche a Caserta, 40,82 euro per gli uomini, 31,80 euro per le donne. E poi, ancora, Salerno, dove gli uomini spendono in media 33,25 euro, mentre le donne 29,80 euro. Il dato si allinea a quello nazionale, secondo cui gli uomini comprano meno ma spendono proporzionalmente in più. Qui il 28,6% delle visualizzazioni produce per gli uomini il 42,4% del livello di spesa. I regali di maggior successo sul territorio Quali sono i regali più acquistati nelle città più innamorate della Campania? A Napoli vincono le Esperienze indimenticabili, trainate da una proposta che nella città partenopea ha un successo ineguagliato in Italia. La città rivela il suo volto dinamico con la guida di un’autentica GT in un circuito professionale. Tutto nel famoso Circuito Internazionale di Napoli Sarno. Molto particolare anche la preferenza per Caserta, che si orienta sulla cucina molecolare con il Set per Mojito. E poi, Salerno, con i Regali personalizzati, oggetti da dedicare al partner con l’iscrizione su un oggetto speciale di un anno importante per la coppia o del nome della persona amata. Nota metodologica Studio effettuato nel mese di gennaio 2018 per un numero complessivo di oltre 1,5 milioni di pagine visualizzate e 5.000 idee regalo disponibili.