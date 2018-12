Doni natalizi per i bimbi in difficoltà: a Cava arriva "il regalo sospeso"

Solidarietà ed altruismo sono di casa, a Cava de' Tirreni: l'amministrazione Servalli, su iniziativa degli assessori Barbara Mauro (Attività Produttive) e Giovanna Minieri (Urbanistica e Fondi Europei), hanno avviato per il periodo natalizio "Il regalo sospeso", a favore dei bambini di nuclei familiari particolarmente svantaggiati o che versano in situazioni di disagio economico e sociale.

L'idea

Ispirandosi all’usanza napoletana del “caffè sospeso”, l’Amministrazione Servalli, intende invitare i cittadini che lo desiderano ad acquistare un regalo presso i negozi che aderiscono all’iniziativa per donarlo a chi ne ha bisogno. Il commerciante avrà cura di prendere nota in un apposito registro del nominativo del donatore, della data di acquisto e del regalo, che rimarrà in sospeso presso l’esercizio commerciale e rilascerà al donatore una ricevuta che attesta la partecipazione all’iniziativa. A conclusione del progetto, prevista per il 6 gennaio 2019, all’atto del ritiro dei doni presso i negozi convenzionati, i commercianti rilasceranno al Comune anche il registro dei partecipanti e regolare scontrino fiscale per tutti i “regali sospesi”. I doni acquistati e lasciati “in sospeso” presso gli esercizi commerciali aderenti saranno assegnati alla Caritas Diocesana di Cava de’ Tirreni, presieduta da don Francesco Della Monica, che provvederà a destinarli ai bambini.

Come partecipare

L’avviso, finalizzato a raccogliere le istanze di partecipazione degli esercizi commerciali interessati a presentare la propria candidatura e partecipare all’iniziativa, è consultabile sul sito istituzionale Cittadicava.it.