Regata storica 2019, il sindaco di Amalfi: "Non condividiamo la data"

Esplode la polemica sulla data della Regata delle Repubbliche Marinare che, quest’anno, si terrà sabato 1 giugno a Venezia.

L’affondo

Molto critico il sindaco di Amalfi Daniele Milano: “Non abbiamo assolutamente condiviso la scelta di tenere la regata di sabato 1 giugno soprattutto perché maturata soltanto il 17 aprile. Fatto, questo, mai accaduto prima nella storia del Palio. Questa circostanza ci ha costretto, ad un solo mese dalla manifestazione, a dover cambiare buona parte dell'equipaggio che sino a quel momento si stava allenando per disputare la gara. Costringe inoltre il nuovo equipaggio che gareggerà a Venezia ad avere pochissime uscite in mare per trovare il giusto assieme in barca. Nonostante tutto, sono certo che gli atleti che difenderanno i colori di Amalfi daranno comunque il massimo. Per questo motivo invito tutti gli amalfitani e gli appassionati della Regata Storica a partecipare alla cerimonia di presentazione degli atleti per far sentire il calore della città al nostro equipaggio che si terrà giovedì 23 maggio al Comune".

Il Palo

In occasione dell'evento, a metà tra la rievocazione storica dei fasti delle quattro regine dei mari e la competizione sportiva tra i galeoni, Amalfi chiama a raccolta cittadini e appassionati per manifestare sostegno e vicinanza agli atleti che che parteciperanno alla regata storica in programma sulla laguna di San Marco. L'appuntamento è per giovedì 23 maggio alle ore 17.30 presso il Salone Morelli di Palazzo San Benedetto, dove il sindaco Milano e i componenti del comitato cittadino presenteranno l'equipaggio, diretto dall'allenatore Antonio La Padula e dal timoniere Vincenzo Di Palma, che sarà chiamato a difendere i colori di Amalfi ad un anno esatto dalla spettacolare e avvincente vittoria sul bacino di Genova Prà. Quest'anno, per effetto di una decisione unilaterale che ha lasciato poco spazio a qualsiasi tentativo di trattativa, la regata si svolgerà per la prima volta nella sua storia di sabato (ore 19), mentre la sfilata del corteo storico è stata anticipata a venerdì 31 maggio (ore 18.30) con partenza da Piazza San Marco e arrivo a via Garibaldi.