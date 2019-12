Il reggimento “Cavalleggeri Guide" conclude il tour nelle scuole salernitane

Con l’incontro presso il 3° Circolo Didattico di Angri il reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) ha portato a termine il primo ciclo di conferenze di orientamento e informazione rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia di Salerno.

L'iniziativa

Il personale “Info Team” delle “Guide” ha incontrato, nell’ultimo mese, più di mille studenti appartenenti a 14 Istituti dove sono state illustrate le varie opportunità professionali dell’Esercito Italiano e gli sbocchi di carriera, con particolare riferimento all’ Accademia Militare di Modena e di Viterbo, alle Scuole Militari ed agli arruolamenti in qualità di Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1), il cui ultimo bando è stato recentemente pubblicato. Molto interesse hanno destato anche le conferenze nelle scuole primarie dove i piccoli studenti, ispirati dal video istituzionale prodotto ad hoc dallo Stato Maggiore Esercito, hanno sollecitato il personale militare con numerose domande. Il secondo ciclo di conferenze riprenderà a partire da metà gennaio con incontri previsti in circa 15 istituti ed in alcuni dei quali, unitamente al personale “Info team”, vi sarà la presenza di figure genitoriali in uniforme, in qualità di testimonial.

