Coronavirus, in Regione Campania 9 casi positivi: effettuati 5078 tamponi

Sono 9 i positivi in Campania nella giornata di oggi. Eccoli i nuovi dati dell'Unità di Crisi della Regione. Un numero in netto calo, visti anche i tamponi eseguiti: ben 5078. Il numero dei totali positivi in Campania si attesta sui 4723, mentre il numero di tamponi effettuati sui 155.842

La ripartizione per ospedali

L'Unità di crisi della Regione ha comunicato che presso l'ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 702 tamponi di cui 2 positivi; presso l'ospedale Ruggi di Salerno 198 tamponi di cui nessun positivo; presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta 81 tamponi di cui nessun positivo; presso i presidi dell'Asl di Caserta, ad Aversa e Marcianise, esaminati 412 tamponi di cui 4 positivi; presso l'ospedale Moscati di Avellino 163 tamponi di cui nessun positivo; presso l'ospedale San Paolo di Napoli 213 tamponi di cui nessun positivo; presso il laboratorio dell'Azienda universitaria Federico II di Napoli esaminati 294 tamponi di cui nessun positivo; presso l'ospedale Cardarelli/IZSM sono stati esaminati 561 tamponi di cui 3 risultati positivi; presso l'ospedale di Nola sono stati esaminati 607 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 763 tamponi di cui nessun positivo; presso l'ospedale San Pio di Benevento 114 tamponi di cui nessun positivo; presso il Laboratorio del Ceinge/IZSM 501 tamponi di cui nessun positivo; presso il Laboratorio Biogem 422 tamponi di cui nessun positivo e all'Azienda ospedaliera Luigi Vanvitelli di Caserta 47 tamponi, di cui nessun positivo.