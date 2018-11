Camerota, arrivano i fondi per il completamento del porto

La Regione Campania, attraverso il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020, ha finanziato i lavori di adeguamento del porto peschereccio di Camerota per un importo complessivo di oltre 900 mila euro.

I dettagli

Si tratta di un intervento originariamente finanziato a valere sul Fondo Europeo Pesca ed in parte attuato nel 2015 e che si completerà entro la fine dell’anno con la realizzazione del piano ormeggi e con alcune forniture a servizio della flotta peschereccia, come la macchina per la produzione del ghiaccio, un carrello per la movimentazione del pescato e altre attrezzature per il livellamento dei fondali. Opere importanti per il porto che, nonostante presenti una notevole valenza turistica durante la stagione estiva, mantiene consolidata la sua funzione peschereccia, ponendosi come infrastruttura indispensabile per l’economia locale

I commenti

Soddisfatto l'assessore comunale al porto Teresa Esposito: "I fondi erano stati bloccati perchè c’erano delle pendenze del Comune di Camerota verso l’erario. Quando il Comune si è fatto carico di raiterizzare la somma tramite Equitalia, abbiamo potuto accedere a questa seconda parte dei fondi, di centinaia di migliaia di euro, riguardanti il settore pesca". Poi aggiunge: "Un’infrastruttura che va adeguata ed attrezzata e mantenuta in piena efficienza per incrementarne il livello del servizio offerto al fruitore ultimo". Per il sindaco Mario Salvatore Scapitta: "il porto di Marina ha una sua storia ultra cinquantennale ed ha avuto, ad oggi, una fase realizzativa complessa; come Amministrazione Comunale stiamo lavorando per captare risorse europee, per completare un layout portuale curando le diverse funzioni presenti nel porto, tutte importanti per l’economia locale. Dopo la riorganizzazione degli ormeggi, l’apertura del circolo anziani e dopo la sistemazione dei locali dei pescatori (che, tra l’altro, sta avvenendo in questi giorni), era doveroso - conclude - da parte nostra intervenire sull’adeguamento strutturale del molo dei pescatori per la sicurezza delle imbarcazioni ma sopratutto per rafforzare quella opportunità di lavoro nei comparti della pesca" .