Andrea Ricca, il regista salernitano diventa famoso con i suoi cortometraggi a budget zero

Con oltre venti milioni di visualizzazioni su Youtube, decine di cortometraggi (fantascienza, avventura, con effetti speciali, creature aliene, ragni giganti, sedute spiritiche) e una grande passione per i fumetti, il salernitano Andrea Ricca, regista di film horror-fantascientifici, è diventato una vera e propria star del web.

Le caratteristiche

Tutti i corti sono stati completamente autoprodotti a budget zero, senza scopo di lucro, senza contributi esterni né retribuzione ai partecipanti, senza nessuna troupe, con il solo ausilio di una videocamera FullHD e di un computer. Soggetto, sceneggiatura, regia, riprese, montaggio, post- produzione ed effetti speciali sono realizzati dall'autore stesso. I suoi short-film, pellicole brevi ma di grande impatto hanno conquistato gli internauti e dato la possibilità a giovani attrice, come la salernitana Ludovica Ferraro, di muovere in primi passi nel mondo del cinema. Quella del regista è una passione nata da un desiderio di comunicare attraverso le immagini, tanto che i suoi primi passi li ha mossi nel mondo dei comics, per poi interessarsi al cinema indipendente ed iniziare a girare con la telecamera e studiare gli effetti grafici. I suoi riferimenti artistici sono i registi degli anni '80 come Spielberg, Lucas, Zemeckis, Joe Dante e le mitiche produzioni "Hammer”.