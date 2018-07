Dehors nella movida, il Tar bocca il ricorso dei commercianti

Il Tar di Salerno ha respinto i ricorsi presentati da quattro commercianti salernitani contro il nuovo regolamento sui dehors approvato, lo scorso mese di aprile, dal consiglio comunale.

Il caso

Il nuovo regolamento prevede l’installazione di dehors standardizzati, gazebo ridimensionati e l’imposizione di materiali diversi da quelli sinora consentiti. Ciò ha spinto quattro gestori di locali a presentare ricorso. Ma i giudici amministrativi – riporta Il Mattino – hanno deciso di rinviare la discussione di merito e non concedere la sospensiva al regolamento richiesta in via d’urgenza dai gestori dei locali di via Roma. La trattazione nel merito del contenzione avverrà nei prossimi mesi.