Lavori al binario 1: soddisfazione del Codacons, le precisazioni di Rete Ferroviaria Italiana

Replica, la Rete Ferroviaria Italiana in merito alla questione dei disagi al binario 1 della stazione di Salerno e ai risultati ottenuti dal Codacons. "Va chiarito che gli interventi erano già stati opportunamente pianificati. - si legge sulla nota di RFI - L’attività, infatti, rientra in specifici piani di ristrutturazione che RFI sta realizzando, seguendo un programma mirato, in diverse stazioni italiane".

La precisazione

"Si evidenzia inoltre, che l’attuale altezza del marciapiede, pur risultando meno confortevole, è conforme alle norme europee in materia di accessibilità - conclude la nota - L’innalzamento della banchina a 55 cm costituisce un adeguamento agli standard previsti per i servizi di tipo metropolitano proprio per agevolare la clientela nella salita e discesa dai treni".