Salernitani "indisciplinati" nel 2018: 6 infrazioni stradali all'ora

Nel 2018 i salernitani hanno ricevuto oltre 51 mila multe sia col sistema tradizionale e manuale, sia con lo Street control, la telecamera intelligente che da quasi tre anni “pizzica” i parcheggi selvaggi in città. Gli incassi ammontano a 3 milioni e 800mila euro, per la precisione 3.873.364 euro.

Il report

Questi dati – riporta Il Mattino - emergono da un report del comando di Polizia municipale. I salernitani al volante, insomma, non mollano la presa da vecchie abitudini, come la sosta prolungata per andare al bar e il parcheggio in zona rimozione e vietata. Nel corso di quest’anno sono 51mila i verbali elevati, per una media di 4.250 multe mensili per infrazioni commesse secondo quanto prevede il Codice della strada. Ogni giorno per le strade di Salerno registriamo una incidenza di 141 violazioni stradali, quasi 6 all’ora. Un dato preoccupante per una città medio-piccola come Salerno, dove insistono quartieri come Torrione e Pastena altamente trafficati in cui basta un’auto fuori posto per rallentare la circolazione.