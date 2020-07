Resilienza, un convegno su come convivere con il Covid-19

Un parterre di eccellenza ha partecipato ieri sera, alla Stazione Marittima di Salerno, nell'incontro voluto dall'associazione di Scafati "Resilienza", concentrato sulla convivenza futura con il Covid-19. Presenti, oltre al presidente dell'associazione Federica Buono, anche l'amministratore delegato Orazio De Nigris. Tra gli ospiti che hanno composto il tavolo della discussione il dottore Paolo Masiello, cardiochirurgo presso l'ospedale San Giovanni Ruggi di Salerno, il professore Alessandro Mazzetti, docente di geopolitica, Alfonso Longobardi, vice presidente della Commissione Bilancio in Regione Campania, il professore Stefano Piotto, ideatore dell'app "Sm Covid 19".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'evento

Numerosa la platea che ha partecipato al convegno, durante il quale si è discusso dell'origine del Covid-19 e di come affrontarlo da qui, ai prossimi mesi. Un modo per fare chiarezza ma anche per dispensare utili consigli, in un momento tanto difficile per il mondo intero. Tutti gli intervenuti hanno convenuto con quanto la presidentessa Buono ha ribadito, a conclusione dell'evento, e cioè "che la strada da percorrere è ancora lunga ma con le giuste indicazioni possiamo evitare di perderci".