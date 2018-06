Tentano la fuga e poi strattonano i carabinieri: un arresto e una denuncia a Salerno

Resistenza a pubblico ufficiale in concorso: questa l'accusa per il salernitano P.C., classe '93, pregiudicato sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, e per S. S. F. del '92, con precedenti. Il 13 giugno, nella tarda serata, a Salerno, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto il primo giovane e denunciato il secondo.

La tentata fuga

I due, mentre viaggiavano in via Trento a bordo di un motorino rispettivamente in qualità di conducente e passeggero, alla vista dei militari, con il chiaro intento di sottrarsi ad un successivo controllo, hanno tentato la fuga, percorrendo contromano l’arteria stradale. Dopo averli bloccati al termine di un breve inseguimento, i militari sono stati strattonati ripetutamente dal guidatore del mezzo, che tentava di riprendere la fuga. L’arrestato è finito ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.